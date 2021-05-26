МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно на ослаблении инфляционных опасений рынков и вслед за США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3591,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,18%, до 2377,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — увеличивался на 0,62%, до 29129,64 пункта, южнокорейский KOSPI — сокращался на 0,19%, до 3165,35 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,06% — до 7110,7 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,35%, до 28653 пунктов.

Инфляционные опасения на рынках постепенно ослабевают, что поддерживает фондовые рынки АТР. Ранее представитель ФРС заявил, что регулятор ожидал ускорение инфляции США и изменение монетарной политики в связи с этим не рассматривается.

"Похоже, что инфляционисты уже могут быть готовы сдаться", — считает аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Эксперты советуют покупать акции нефтегазовых компаний России в 2021 году

При этом некоторое снижение индексов США сдерживает рынки Азии. Так, основные американские фондовые индексы во вторник сократились в пределах 0,2% после роста ранее.

Теперь инвесторы ожидают макростатистику по США. Уже в четверг выйдет вторая оценка ВВП США за первый квартал. В конце апреля минторговли сообщило, что, согласно первой оценке, ВВП страны вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики полагают, что оценка будет улучшена до 6,5%.