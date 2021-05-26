МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов среды на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом индекс Мосбиржи закрепляется выше круглой отметки 3700 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,57% — до 3707,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1591,39 пункта. Курс рубля в среду умеренно растет к доллару и евро

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,58% — до 68,89 доллара за баррель.

Фьючерсы США и азиатские фондовые индексы в основном растут.