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Российский рынок акций подрастает в начале торгов среды
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Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов среды на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 26.05.2021
российский рынок акций, торги, индексы, новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным биржевым индексам в начале торгов среды на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом индекс Мосбиржи закрепляется выше круглой отметки 3700 пунктов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,57% — до 3707,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1591,39 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,58% — до 68,89 доллара за баррель.
Фьючерсы США и азиатские фондовые индексы в основном растут.