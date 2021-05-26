МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики после распродаж на биржах США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 3593,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,1%, до 2380,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,88%, до 29166,01 пункта, а южнокорейский KOSPI — опустился на 0,09%, до 3168,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,32%, до 7092,5 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,31%, до 28642,19 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США закрылись во вторник снижением основных индексов после выхода ряда статданных — о продажах новостроек и индексе доверия потребителей, которые не удовлетворили "быков". Новак: дефицит на мировом рынке нефти составляет миллион баррелей в сутки

В то же время позитивным фактором для рынков послужило ослабление опасений относительно рисков ужесточения монетарной политики в США после очередных заявлений представителя ФРС США.

При этом на рынке Японии аналитики отметили коррекционные настроения, которые помогли основному фондовому индексу закрыться в плюсе. "Индекс Nikkei открылся снижением после падения трех основных индексов США, но он восстановился на фоне коррекции", — говорится в сообщении Online Okasan Securities, которое приводит агентство Франс Пресс.