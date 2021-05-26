МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы слабо подрастают в среду на ожиданиях восстановления экономики от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,08%, до 7035,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 6408,1 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 15480,3 пункта.

Оптимизму на европейских биржах способствуют ожидания восстановления экономики. Отмечается, что правительства ряда стран постепенно ослабляют ковидные ограничения по мере того, как число выявленных инфицированных новым коронавирусом уменьшается, а количество вакцинаций растет.

Кроме того, опасения инвесторов по поводу инфляционного давление снижаются после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что ФРС не собирается менять параметры монетарной политики. А по словам члена исполнительного совета Европейского центробанка (ЕЦБ) Фабио Панетты (Fabio Panetta), признаков устойчивой инфляции, которая позволила бы сократить объём выкупа гособлигаций с рынка, не наблюдается. Фондовые биржи Азии закрылись разнонаправленно после снижения рынков США

Трейдеры также продолжают отыгрывать статданные из Германии, опубликованные днем ранее. Так, индекса делового климата в стране вырос в мае до максимума за два года в 99,2 пункта.

Акции британской компании Marks&Spencer тем временем растут на целых 5% после публикации финансовой отчетности компании, в которой сообщается о хорошем старте текущего финансового года и ожиданиях улучшения финансовых показателей.