МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду на фоне усиления уверенности в том, что ФРС и другие мировые центробанки сохранят свою экономическую поддержку, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 34342 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 13688,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4196,12 пункта.

Инвесторы опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Однако представители Федрезерва в своих заявлениях в последние дни подчеркнули, что в ближайшем будущем нет планов по изменению мягкой монетарной политики регулятора. Доллар укрепляется в рамках коррекции

"Все эти сигналы от Федрезерва говорят о том, что регулятор не спешит с сокращением ликвидности", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Toscafund Asset Management Саввас Савури (Savvas Savouri).

Позднее на текущей неделе трейдеры ждут новых статданных, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, в четверг станет известна вторая оценка ВВП США за первый квартал. Аналитики ждут, что показатель вырос на 6,5% в пересчете на год, а не на 6,4%, как показала первая оценка. Днем позже будут опубликованы данные по доходам и расходам населения за апрель. Согласно прогнозам, доходы упали на 14,8% в месячном выражении после скачка на 21,1% месяцем ранее, а расходы населения страны выросли на 0,5% после подъема на 4,2% в марте.