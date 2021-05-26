МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду за счёт сохранения оптимизма после комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ускорения инфляции и ее влияния на монетарную политику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05%, до 34330,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 13696,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4188,76 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценили комментарии ФРС о том, что регулятор не планирует ужесточать монетарную политику, несмотря на ускорение инфляции. При этом аналитики полагают, что ситуация на рынке останется волатильной.

"Мы подозреваем, что экономическая неопределенность и волатильность могут оставаться высокими в ближайшие недели, так как инвесторы ждут большей ясности относительно инфляции и снижения темпов ее ускорения", — отметил стратег Piper Sandler & Co. Крейг У. Джонсон (Craig W. Johnson), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Трейдеры также следят за статданными, которые позволят прояснить текущую экономическую ситуацию в стране. В четверг станет известна вторая оценка ВВП США за первый квартал. Аналитики ждут, что показатель вырос на 6,5% в пересчете на год, а не на 6,4%, как показала первая оценка.

Днем позже будут опубликованы данные о доходах и расходах населения за апрель. Согласно прогнозам, доходы упали на 14,8% в месячном выражении после скачка на 21,1% месяцем ранее, а расходы населения страны выросли на 0,5% после подъема на 4,2% в марте.