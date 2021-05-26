ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США закрылись ростом на оптимизме после комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ускорения инфляции и ее влияния на монетарную политику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 34332,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 13738,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4196,01 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценили комментарии ФРС о том, что регулятор не планирует ужесточать монетарную политику, несмотря на ускорение инфляции. При этом аналитики полагают, что ситуация на рынке останется волатильной.