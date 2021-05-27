МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга без единой динамики, поскольку оптимизм вокруг восстановления мировой экономики по-прежнему ограничен опасениями относительно перспектив монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43%, до 3608,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2399,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,18%, до 29113,2 пункта, а южнокорейский KOSPI — сократился на 0,09%, до 3165,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 7094,9 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,33%, до 28549,01 пункта.

Трейдеры, с одной стороны, сохраняют позитивный настрой относительно восстановления мировой экономики, но с другой стороны, их продолжает беспокоить ускорении инфляции и возможное ужесточение кредитно-денежной политики центробанков, и в частности ФРС, для ограничения роста цен.

С интересом мировые инвесторы ждут вторую оценку ВВП США за первый квартал. По прогнозам аналитиков, оценка роста экономики страны будет улучшена до 6,5% с 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне без единой динамики

Кроме того, влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в апреле выросла почти в 1,6 раза в годовом выражении после роста в марте почти в 2 раза.

Участники торгов уделили определенное внимание внутренним корпоративным новостям. Так, китайский производитель компьютерной техники Lenovo сообщил, что чистая прибыль, по итогам 2020-2021 финансового года (завершился 31 марта) выросла в 1,8 раза и составила рекордные 1,178 миллиарда долларов. Акции компании по итогам торгов в Гонконге выросли на 1,03%.