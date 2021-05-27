МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном снижаются в четверг днем после публикации данных об индексе доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 7025,86 пункта, французский CAC 40 рос на 0,33%, до 6412,19 пункта, немецкий DAX снижался на 0,39%, до 15391,15 пункта.

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июне вырос до минус 7 пунктов с пересмотренного уровня мая в минус 8,6 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя до минус 5,2 пункта.

Тем не менее, компания сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в мае подскочил до 41,1 пункта с 7,3 пункта в апреле. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат увеличился до 19,5 пункта с 9,3 пункта месяцем ранее. Биржи Азии закрылись разнонаправленно на опасениях по монетарной политике

Инвесторы также находятся в ожидании публикации данных о ВВП США, который, согласно первой оценке, в первом квартале вырос на 6,4%. Теперь аналитики ожидают, что оценка роста американской экономики будет повышена до 6,5%. Кроме того, одновременно с ВВП выйдут данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое, по прогнозам аналитиков, за предыдущую неделю должно снизиться на 19 тысяч, до 425 тысяч.

Акции европейской авиастроительной компании Airbus растут на 6,2% после заявления об увеличении производства самолетов и авиалайнеров в ближайшие несколько лет. Акции немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer снижаются в четверг на 4,27% после того, как федеральный судья в США не дал компании уйти от ответственности за производство гербицида Roundup.