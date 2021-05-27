МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в четверг, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на данных по ВВП и рынку труда в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,78%, до 34589,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,17%, до 13713,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,31%, до 4209,31 пункта.

Оптимизм трейдеров поддержали макроэкономические статданные по США. Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики при этом ожидали повышения оценки роста ВВП США в первом квартале до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке. США сохранили оценку роста ВВП в первом квартале

При этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю число заявок на пособие по безработице снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч при прогнозе снижения только до 425 тысяч.

"Мы видим, что такие экономические данные подчеркивают то, что мы называем восстановлением торговли — возвращением к… акциям, компаниям, которые могут добиться большего успеха с возобновлением экономической активности", — сказал агентству Блумберг председатель и генеральный директор AXS Investments Грег Бассук (Greg Bassuk).