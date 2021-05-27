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Индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов, индекс Мосбиржи обновляет максимум
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Индекс РТС в четверг поднялся выше психологической отметки 1600 пунктов, достигнув уровня января 2020 года, рублевый индекс Мосбиржи обновляет исторический максимум,... ПРАЙМ, 27.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Индекс РТС в четверг поднялся выше психологической отметки 1600 пунктов, достигнув уровня января 2020 года, рублевый индекс Мосбиржи обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс РТС к 17.30 мск повышается на 0,6% — до 1600,19 пункта и уже поднимался до 1600,66 пункта, индекс Мосбиржи поднимается на 0,5% — до 3729,62 пункта и уже поднимался до нового исторического максимума – в 3730,21 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,41 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 89,58 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,16% — до 68,62 доллара за баррель.