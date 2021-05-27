МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Индекс РТС в четверг поднялся выше психологической отметки 1600 пунктов, достигнув уровня января 2020 года, рублевый индекс Мосбиржи обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций подрастает, обновив максимум по индексу MOEX

Индекс РТС к 17.30 мск повышается на 0,6% — до 1600,19 пункта и уже поднимался до 1600,66 пункта, индекс Мосбиржи поднимается на 0,5% — до 3729,62 пункта и уже поднимался до нового исторического максимума – в 3730,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,41 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 89,58 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,16% — до 68,62 доллара за баррель.