МОСКВА, 28 мая — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг отступили от ключевого уровня 1900 долларов за унцию на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций США.

Коррекция цен на золото обусловлена фиксацией прибыли в конце месяца, отметил Чинтан Карнани из Insignia Consultants. “Трейдеры (в США) частично зафиксировали прибыль перед тем, как отправиться в… отпуск”, — добавил он. Золото дешевеет в рамках коррекции

Августовские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX упали на 5,30 доллара, или 0,3%, до 1898,50 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на золото снизились в цене на 5,50 доллара, или 0,3%, до 1895,70 доллара за унцию.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото за истекший период этого месяца прибавили в цене более 7%. В среду они завершили торги выше 1900 долларов за унцию, перейдя на позитивную территорию по сравнению с уровнем закрытия 2020 года.

В среду фьючерсы завершили торги на максимуме закрытия с 7 января, согласно данным FactSet.

Июльские фьючерсы на серебро выросли на 0,2% до 27,94 доллара за унцию. В среду они снизились на 0,6%.

Ранее на этой неделе поддержку ценам на золото оказывало ослабление доллара. В четверг американская валюта демонстрирует рост, однако за истекший период этого месяца она снизилась более чем на 1%. Ослабление доллара может сделать активы, деноминированные в американской валюте, более привлекательными для держателей других валют.

Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций также поддерживало котировки золота ранее на этой неделе. Снижение доходности казначейских облигаций оказывает поддержку котировкам драгоценных металлов и других сырьевых товаров, не приносящих купонного дохода, поскольку альтернативные издержки владения этими активами снижаются.

Внутридневной рост цен выше отметки 1900 долларов заставил некоторых инвесторов полагать, что рынок золота входит в новую бычью фазу.

Отметка "1900 долларов, очевидно, все еще очень важна", а ближайшие дни для золота могут быть непростыми, отмечает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

По его словам, данные по экономике США, которые будут выходить в ближайшее время, могут повлиять на динамику доллара и казначейских облигаций, а также на котировки золота.

Среди этих данных – ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован в пятницу. "ФРС пользуется этим индексом для оценки инфляции. Недавно некоторые представители ФРС – среди которых вице-председатель Ричард Кларида – намекнули, что начало обсуждения сроков сворачивания стимулирования приближается", — подчеркнул Фритш.

Представители ФРС на предстоящих заседаниях могут начать обсуждать подходящее время для начала сворачивания программы покупки облигаций. Об этом во вторник заявил вице-председатель ФРС Ричард Кларида.

Вышедшие в четверг экономические данные не оказали сильного влияния на котировки золота.

ВВП США в 1-м квартале вырос на 6,4% годовых, сообщили в четверг в Министерстве торговли страны. Показатель совпал с первой оценкой, опубликованной в прошлом месяце.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 16-22 мая снизилось на 38 000 до 406 000, минимума за почти 15 месяцев с начала пандемии. Заказы на товары длительного пользования в США в апреле сократились на 1,3%. Этот показатель снизился впервые за 12 месяцев на фоне дефицита полупроводников.

Золото смогло удержаться выше 1890 долларов на фоне сокращения заказов на товары длительного пользования, отмечает Карнани, однако инвесторы будут более пристально следить за данными по числу рабочих мест в США (вне сельского хозяйства) в мае, которые выйдут 4 июня. Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю

Июльские фьючерсы на медь подорожали почти на 3%, до 4,66 доллара за фунт. Июльские контракты на платину упали в цене на 1,8% до 1179,10 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подскочили на 2,1%, до 2810,50 доллара за унцию.

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