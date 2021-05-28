МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне (ESI) в мае поднялся до 114,5 пункта со 110,5 пункта в апреле, следует из данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN). Фондовые индексы Европы растут вслед за рынками США

При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ждали значения сводного индекса доверия к экономике ESI на уровне 112,1 пункта. Значение мая стало самым высоким с января 2018 года, когда индекс составлял 114,7 пункта.

"В мае 2021 года индикатор экономических настроений (ESI) вновь сильно вырос, поднявшись на 4 пункта как в ЕС, так и в еврозоне по сравнению с апрелем. Значение ESI в 113,9 пункта (ЕС)/114,5 пункта (еврозона) оказалось заметно выше долгосрочного среднего показателя и допандемического уровня, приблизившись к пику декабря 2017 года", — говорится в релизе.

В декабре 2017 года ESI составлял 115,2 пункта. Этот уровень является пиковым за последние более чем 20 лет – до этого показатель превышал 115 пунктов только в 2000 году.