МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в среду по индексу Мосбиржи вслед за нефтяными котировками, при этом индекс РТС снижается на фоне ослабления рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперт спрогнозировал курс биткоина к вечеру

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды растет на 0,17%, до 3771,08 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,11%, до 1612,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,93 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,48%, до 70,59 доллара за баррель.