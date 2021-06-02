МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно — на фоне динамики на биржах США в минусе оказался Китай, при этом другие крупные площадки после выхода макростатистики в этих странах закрылись в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3597,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 2400,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,58%, до 29297,62 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,07%, до 3224,23 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,05%, до 7217,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 28946,14 пункта.

Трейдеры обратили внимание на закрытие фондовых рынков США, где только один из трех основных индексов удержался в плюсе. В целом аналитики отмечают выжидательное настроение на мировых рынках перед пятничной статистикой безработицы в США. Согласно оценкам, уровень безработицы в стране в мае снизился до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч). СМИ: регулятор США обвинил Илона Маска в нарушении судебной сделки

"На этой неделе в центре внимания будет находиться рынок труда, и причина в том, что ФРС также сосредоточится на нем. Сейчас мы видим рынок, который хочет оценить или выяснить, как ФРС собирается отреагировать на дополнительное ускорение инфляции", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег Prudential Financial Квинси Кросби (Quincy Krosby).

В то же время ВВП Австралии в первом квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, и на 1,8% — в квартальном, что оказалось выше прогнозов аналитиков. А годовая инфляция в Южной Корее ускорилась до 2,6% с 2,3%, но это совпало с ожиданиями экспертов.