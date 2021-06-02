МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют неопределенную динамику в среду утром, так, британский FTSE 100 растет за счёт удорожания нефти, а немецкий DAX символически снижается после выхода данных о снижении объёма розничных продаж в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,21%, до 7095,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 6493,06 пункта. Немецкий DAX снижался на 0,01%, до 15564,85 пункта.

Позитивом для британского индекса становится рост цен на "черное золото". Так, нефть марки Brent увеличивается в стоимости на 0,6%, до 70,7 доллара за баррель, а марки WTI — на 0,53%, до 68,07 доллара за баррель. Акции нефтяных компаний BP и Royal Dutch Shell дорожают на 1,67% и на 1,95% соответственно.

Немецкий индекс находится под влиянием данных об объеме розничных продаж в Германии, который в апреле, в месячном выражении, упали на 5,5%. А показатель в годовом выражении вырос лишь на 4,4%, при этом аналитики ожидали увеличения на 10,1%. Биржи Азии закрылись разнонаправленно на статданных и негативе из США

В целом же на европейских площадках дальнейшая торговля может оставаться такой же невнятной. Трейдеры ждут статданных о безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты ожидают снижения безработицы в США в мае до 5,9% с 6,1% в апреле, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч).

"Среда может стать днем, когда рынки будут топтаться на месте, экономя свою энергию для торгов в США в четверг и пятницу, сосредоточенных на ожиданиях данных с рынка труда", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).