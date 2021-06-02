МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают перспективы восстановления американской экономики в ожидании публикации макроданных по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 34560,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,05%, до 13744,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,03%, до 4200,9 пункта. Минутами ранее все три индекса показывали рост.

На текущей неделе участники торгов ждут публикации ряда макроэкономических данных. Так, в четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в мае. Аналитики ждут роста показателя на 650 тысяч против подъема на 742 тысячи месяцем ранее.

Основное внимание будет обращено на пятничную публикацию минтруда США данных о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.

Старший портфельный менеджер State Street Global Advisors Эстер Бароуди (Esther Baroudy) отмечает, что на данный момент инвесторы также особенно внимательно следят за ростом цен на товары, поскольку эта тенденция подкрепляет их опасения относительно продолжительного сохранения высокого уровня инфляции.

"Сейчас наблюдается серьезное восстановление (экономики – ред.), и это подталкивает цены на базовые товары", — приводит газета Wall Street Journal слова эксперта. Она также указала, что в большей степени это связано с ростом экономики США.