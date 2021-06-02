МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Материал дополняется.
https://1prime.ru/Index/20210602/833827049.html
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Материал дополняется.
https://1prime.ru/Index/20210602/833827049.html
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