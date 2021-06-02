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2021
https://1prime.ru/Index/20210602/833829009.html
Американские индексы немного выросли по итогам среды
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Биржевые индексы США продемонстрировали второй подряд день без существенных колебаний, отметившись незначительным ростом. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,07% до 34600,38... ПРАЙМ, 02.06.2021
индексы, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США продемонстрировали второй подряд день без существенных колебаний, отметившись незначительным ростом.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,07% до 34600,38 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 и NASDAQ выросли на 0,14% каждый — до 4208,12 пункта и 13756,33 пункта соответственно.