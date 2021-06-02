ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США продемонстрировали второй подряд день без существенных колебаний, отметившись незначительным ростом.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,07% до 34600,38 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 и NASDAQ выросли на 0,14% каждый — до 4208,12 пункта и 13756,33 пункта соответственно.