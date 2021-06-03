МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг, инвесторы опасаются возможного ужесточения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,34% — до 34481,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 13608,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4183 пунктов. Минутами ранее все три индекса показывали рост.

В четверг трейдеры оценивают сильную макростатистику по стране. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 978 тысяч, в то время как ожидался рост показателя только на 650 тысяч. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю также снизилось больше прогноза — до 385 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос больше прогнозов — до 64%.

Заметный подъем экономики усиливает существующие опасения инвесторов относительно того, что Федрезерв США может начать ужесточать свою политику раньше, чем ожидалось, и это может негативно отразиться на рынках. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос лучше прогноза

В то же время инвестиционный стратег J.P. Morgan Private Bank Грейс Петерс (Grace Peters) сказала газете Wall Street Journal, что наблюдается резкий рост экономических показателей, что связано с восстановлением слабых показателей в 2020 году. Петерс отметила, что на фоне этих "пиковых" данных фондовый рынок постепенно стабилизируется.

Кроме того, определенное давление на рынки оказывают и корпоративные новости. Акции Tesla снижаются четвертый день подряд, за это время бумаги компании успели подешеветь почти на 5%. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила главу компании Илона Маска в том, что он опубликовал в Twitter два не согласованных с юристами компании твита, нарушив таким образом судебную сделку. Также за последние два дня Tesla отозвала в общей сложности около 11 тысяч автомобилей в связи с неисправностями.