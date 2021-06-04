МОСКВА, 4 июня — Dow Jones. Фондовые индексы США в четверг упали после выхода недельных данных, указавших на продолжение восстановления на рынке труда. Трейдеры внимательно следят за сигналами о возможном изменении политики ФРС. Доллар усиливает укрепление после выхода макростатистики

S&P 500 упал на 15,27 пункта, или 0,4%, до 4192,85, а Dow Jones Industrial Average — на 23,34 пункта, или 0,1%, до 34577,04. Nasdaq Composite потерял 141,82 пункта, или 1%, опустившись до 13614,51 под давлением акций технологического сектора, которые поддерживали рынок во время пандемии.

Инвесторы наблюдают за восстановлением экономики и признаками соответствующего усиления инфляции, оценивая, как это повлияет на денежно-кредитную политику ФРС. Вышедшие в четверг данные усугубили их опасения.

Первичные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе снизились до минимума за пандемию, а, по оценкам ADP, в мае в частном секторе появилось почти полмиллиона рабочих мест.

Между тем в среду ФРС объявила о планах продажи корпоративных облигаций и паев торгуемых биржевых фондов, накопленных в прошлом году в рамках экстренных мер. Позиции центробанка невелики – в общей сложности менее 15 млрд долларов, – но некоторые трейдеры сочли решение первым сигналом об изменении политики.

"Такое изменение с точки зрения невербальных сигналов ФРС является существенным сдвигом на полях, – заметил Питер Чеккини, директор по исследованиям в хедж-фонде Axonic Capital. – Это говорит о том, что они в большей мере обеспокоены ростом цен на активы и инфляцией, чем они говорят".

В пятницу инвесторов ждет еще одна порция данных по рынку труда: выйдет ежемесячный отчет по рабочим местам вне сельского хозяйства, который позволит оценить восстановление рынка, насчет которого представители ФРС все еще выражают беспокойство. Биржи Азии закрылись разнонаправленно

"Сохраняется акцент на инфляции и центробанках, а также сроках их отступления – говорит Каролайн Симмонс, инвестиционный директор в британском офисе UBS Global Wealth Management. – Если рынок труда окажется в лучшем состоянии, чем ожидалось, возникнут обсуждения того, что экономика в порядке, рост рабочих мест хороший и потому в какой-то момент начнется рост зарплат и, в какой-то момент, внутренняя инфляция". Европейские биржи снижаются в ожидании данных о безработице в США

Динамика ключевых индексов в последние дни была вялой. Инвесторы анализировали ряд признаков, указывающих на возможность замедления или приостановки экономического восстановления. В испытывающих проблемы цепочках поставок выросли производственные издержки на ряд продуктов. Опасения насчет высоких оценок многих акций, возникших в результате многомесячного ралли на рынках США, также заставили некоторых инвесторов взять паузу.

"Мы наблюдаем пики и плато в данных", темпы изменения относительно минимумов пандемии сглаживаются, сказала Грейс Питерс, инвестиционный стратег J.P. Morgan Private Bank. "Это приводит к некоторой неудовлетворенности на рынках: в течение последнего месяца мы наблюдаем плато на рынках акций, что в значительной степени связано с выходом макропоказателей на пик", – пояснила она.

ФРС в среду также сообщила об ускорении роста на фоне возвращения потребителей в рестораны и магазины, указав при этом, что перебои в цепочках поставок и острая нехватка рабочей силы ведут к росту цен.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг повысилась до 1,624% с 1,591% в среду. Она растет четыре из шести последних торговых сессий.

Золото подешевело на 1,9% до 1871,20 доллара за унцию, продемонстрировав самое большое однодневное падение с 26 февраля. Фьючерсы на нефть WTI подешевели менее чем на 0,1% до 68,81 доллара за баррель, положив конец двухдневному тренду роста.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 отступил от рекордного максимума, снизившись на 0,1%. В Азии основные биржевые индексы завершили торги разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite снизился почти на 0,4%, а японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,1%.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com и Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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