ТАШКЕНТ, 5 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана с "негативного" на "стабильный", сохранив за страной позицию на уровне "ВВ-", из-за роста экономики и стабилизации внешнего долга в период пандемии коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба министерства финансов республики. OMV сообщила, когда достроят вторую ветку Nord Stream 2

В декабре 2018 года впервые два международных рейтинговых агентства Fitch и S&P присвоили Узбекистану долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом по ним. В июне 2020 года S&P понизило прогноз до "негативного" из-за влияния пандемии коронавируса и высокого роста внешнего долга страны.

"S&P опубликовало очередной отчет по Республике Узбекистан. Согласно нему, рейтинг Узбекистана сохранен на уровне "BB-", а прогноз повышен с "негативного" на "стабильный", — говорится в сообщении в Telegram-канале минфина.

По данным S&P, Узбекистан был одной из немногих стран в мире, достигших экономического роста в 2020 году — 1,6%, уточняет минфин. Главными факторами роста, несмотря на ограничения из-за COVID-19, стали сельскохозяйственный и промышленный сектора, реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов и быстрые меры правительства по стимулированию экономики. Песков оценил вероятность новых санкций против "Северного потока-2"

"Согласно прогнозам агентства, в 2021 году экономика Узбекистана вырастет на 4,8%, а основным драйвером роста будет сектор услуг", — уточняется в сообщении. По оценкам экспертов S&P, рост внешнего долга Узбекистана замедлился, а краткосрочные фискальные и внешние риски снизились.

"В частности, агентством положительно оценено установление годового лимита государственного внешнего долга (5 миллиардов долларов) и максимального размера государственного долга (60% ВВП)", — добавили в минфине. По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2021 года внешний долг Узбекистана составляет 21,2 миллиарда долларов или 36,8% к ВВП.