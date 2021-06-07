МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник не демонстрируют заметной динамики после заметного роста пятницы, последовавшего после публикации данных о резком снижении уровня безработицы в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 34775,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,04%, до 13809,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,01%, до 4229,53 пункта.

В пятницу биржи США заметно выросли после публикации статистики рынка труда. В частности, безработица резко снизилась — до 5,8% с уровня апреля в 6,1%. Шохин предложил Думе обсудить платежи в криптовалюте для обхода санкций

Теперь внимание рынков обращено на статистику роста цен, которая ожидается в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция ускорилась вновь — на этот раз до 4,7% с 4,2%, которые были по итогам апреля, и без того рекордного с сентября 2008 года.

"Рынок настолько сфокусирован на инфляции, что все, что может указать на то, насколько сильной будет инфляционная тенденция, может оказаться в центре внимания", — рассказала газете Wall Street Journal старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).