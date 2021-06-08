МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в минусе на фоне динамики на американских торговых площадках по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,5%, до 3580,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2393,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 28781,38 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,13%, до 3247,83 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 7292,6 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,19%, до 28963,56 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США в понедельник закрылись в основном в минусе на фоне коррекции и в ожидании статистики по инфляции позднее на текущей неделе. России предсказывают аномально высокий рост экономики

Кроме того, по мнению аналитиков, давление на настроения инвесторов оказывает неопределенная ситуация с коронавирусом в Японии. "Инвесторам сложно принимать активное участие в торгах из-за ряда неопределенных факторов, включая ситуацию с коронавирусом в Японии", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Chibagin Asset Management Йошихиро Окумура (Yoshihiro Okumura). По словам Окумуры, инвесторы обеспокоены тем, что рост случаев заражения может возобновиться, если 20 июня будут отменены чрезвычайные ограничения в Токио и других регионах.

"Среди других неопределенных факторов — Олимпийские игры. Даже если Олимпийские игры могут быть проведены, как планировалось, все еще неясно, будет ли это для инвесторов фактором для покупки или фактором для продажи", — добавил эксперт.