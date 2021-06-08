МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику во вторник днем после публикации статданных по ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,35%, до 7102,80 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 6570,93 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 15715,55 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник днем наблюдается положительная динамика. Трейдеры оценивают опубликованные статданные по ВВП еврозоны. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,3%. При этом, аналитики ожидали сокращения показателя на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.

Кроме того, рынки ожидают заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Трейдеры надеются получить комментарии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года. Биржи Азии закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

Инвесторы также находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.

Рост немецкого индекса сдерживают статданные из Германии, согласно которым объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1% по отношению к марту. Аналитики же ждали роста показателя на 0,5%.