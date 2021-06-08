МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно поднимаются после выхода внутренней макростатистики, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17%, до 34572,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,45%, до 13944,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,02%, до 4227,21 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику по США, продолжая ожидать данные по инфляции в стране за май. Так, дефицит торгового баланса США в апреле оказался ниже ожиданий — 68,9 миллиарда долларов вместо 69 миллиардов. Значение марта было пересмотрено до 75 миллиардов с первоначальных 74,4 миллиарда долларов. Российский рынок акций снижается в силу его перегретости

Главным событием остается статистика по годовой инфляции в США, которая будет опубликована в четверг, 10 июня. Аналитики полагают, что годовая инфляция в мае вновь ускорилась — до 4,7% с апрельских 4,2%, которые были рекордом 2008 года.

"Вы видите данные, которые предполагают, что, хотя повышенная инфляция будет временной, этот отрезок времени становится больше", — отметил главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Дэвид Донабедян (David Donabedian), чье мнение цитирует газета Wall Street Journal.