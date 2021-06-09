МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в основном в минусе в ожидании статистики из США позднее на текущей неделе, которая может указать на перспективы монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 3591,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2396,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,1%, до 28742,63 пункта, южнокорейский KOSPI — опустился на 0,97%, до 3216,18 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,31%, до 7270,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, до 28860,8 пункта.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что инвесторы с беспокойством ждут публикации данных о потребительских ценах в США позднее на этой неделе и заседания Федрезерва на следующей неделе.

Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции может подтолкнуть ФРС США к ужесточению монетарной политики раньше намеченных сроков. Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле. Аналитики при этом ожидали показатель на уровне 1,6%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за отчетный месяц снизились на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

В то же время цены производителей в КНР выросли в отчетном месяце на 9% в годовом исчислении, хотя ожидался рост на 8,5%. Это самые высокие темпы роста с осени 2008 года.