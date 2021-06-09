МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы колеблются в среду днем, инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,60%, до 7052,85 пункта, французский CAC 40 рос на 0,01%, до 6551,53 пункта, немецкий DAX снижался на 0,06%, до 15632,2 пункта.

На европейских фондовых рынках в среду днем наблюдается неопределенная динамика. Инвесторы ожидают заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Участники рынка надеются получить комментарии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года.

Трейдеры также находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.

"Фондовые рынки во всем мире говорят о том, что каким бы ни оказался индекс потребительских цен, центральные банки очень довольны тем, что этот всплеск инфляции, который мы наблюдаем, будет временным", — сказал агентству Блумберг гендиректор Caravel Concepts Майкл Джонс (Michael Jones). Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне

Тем не менее, немецкий фондовый индекс находится под влиянием статданных из Германии. Так, профицит внешнеторгового баланса Германии в апреле увеличился до 15,9 миллиарда евро с 14 миллиардов в марте. В том числе экспорт товаров из страны в апреле увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт в указанном периоде снизился на 1,7% по сравнению с мартом.