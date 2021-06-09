МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику в среду в ожидании статистики по инфляции позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть остаются в плюсе на ожидании данных о снижении запасов США

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,03%, до 34575 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,17%, до 13835,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,07%, до 4228,62 пункта.

Мировые инвесторы находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции может подтолкнуть ФРС США к ужесточению монетарной политики раньше намеченных сроков.

По словам аналитиков, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, начало летнего сезона приводит к снижению объемов торгов. "За последнюю неделю мы наблюдали очень низкую волатильность. По мере наступления теплой погоды, число участников рынка сокращается, и колебания на рынке уменьшаются", — сказал газете менеджер по управлению активами Legal & General Investment Management Джон Роу (John Roe).