МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду в преимущественно поднимаются, в отсутствие важных событий в среду трейдеры продолжают ожидать статистику по инфляции в США в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06%, до 34579,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,55%, до 14000,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,2%, до 4235,51 пункта.

В среду индексы не показывают сильной динамики в отсутствие важных факторов в ходе торгов, инвесторы ожидают выход данных о годовой инфляции в США за май, запланированный на четверг. Инфляция в стране за апрель в 4,2% уже была рекордной с 2008 года, и аналитики оценивают ускорение роста потребительских цен в стране в мае до 4,7%. Российский рынок акций растет на поддержке нефти и рубля

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США неоднократно заявляла о том, что временное ускорение инфляции было ожидаемо и что это не повлияет на политику регулятора. Инвесторы оценивают, в течение какого периода времени инфляция будет сохраняться на высоком уровне.

"Споры по поводу того, насколько устойчивой инфляция является и будет в ближайшие месяцы, являются ключевым фактором. Это может создать некоторую волатильность", — считает глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip), которого цитирует газета Wall Street Journal.