МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднимаются, при этом индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, инвесторы оценивают статистику по годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в мае ускорилась до максимума с 2008 года

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,68%, до 34680,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,76%, до 14017,58 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,65%, до 4246,99 пункта, показатель обновил исторический рекорд впервые с 7 мая.

Минтруд США ранее в четверг сообщил, что годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, это максимум с 2008 года, прогноз составлял 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6% вместо ожидаемых 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная — 0,8%.

"Хотя мы разделяем мнение ФРС о том, что это не начало инфляционного роста, мы ожидаем, что инфляция останется устойчиво выше 2% и в 2022 году", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего финансового экономиста Oxford Economic в США Кэти Бостянчич (Kathy Bostjancic).

Статистика по рынку труда оказалась слабее прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 июня снизилось до 376 тысяч при прогнозе в 370 тысяч.