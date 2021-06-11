МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, повторяя динамику американских рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25%, до 3601,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2413,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53%, до 28872,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,6%, до 3243,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 28988,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7326,4 пункта.

Инвесторы из Азии в пятницу обратили внимание на то, что основные ключевые индексы США по итогам торгов четверга закрылись ростом в пределах 0,8%, при этом S&P 500 впервые с мая обновил исторический максимум.

Основное внимание трейдеров в четверг было обращено к данным о потребительских ценах в США, поскольку они могут оказать влияние на курс монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Минтруд страны сообщил, что годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, это максимум с 2008 года, прогноз составлял 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6% вместо ожидаемых 0,4%. Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана

В целом аналитики считают, что участники торгов по-прежнему придерживаются мнения о том, что высокий уровень инфляции является временным, и затем рост потребительских цен начнет постепенно замедляться.

"Рынок облигаций соглашается с позицией ФРС относительно того, что инфляция носит временный характер и не требует снижения монетарного стимулирования в ближайшее время", — комментирует агентству Блумберг аналитик Commonwealth Financial Network Ану Гаггар (Anu Gaggar).