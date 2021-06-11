МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне высокой стоимости нефти и стабильного рубля, индекс Мосбиржи направился к уровню исторического максимума, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль символически растет к доллару и снижается к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск пятницы растет на 0,25% — до 3837,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1685,25 пункта. Исторический максимум у индекса Мосбиржи находится на уровне 3847,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки — до 71,73 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 87,42 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,15% — до 72,41 доллара за баррель.