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https://1prime.ru/Index/20210611/833907170.html
Российский рынок акций растет на дорогой нефти и укрепляющемся рубле
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Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне высокой стоимости нефти и стабильного рубля, индекс Мосбиржи направился к уровню исторического максимума,... ПРАЙМ, 11.06.2021
индексы, торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне высокой стоимости нефти и стабильного рубля, индекс Мосбиржи направился к уровню исторического максимума, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск пятницы растет на 0,25% — до 3837,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1685,25 пункта. Исторический максимум у индекса Мосбиржи находится на уровне 3847,89 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 4 копейки — до 71,73 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 87,42 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,15% — до 72,41 доллара за баррель.