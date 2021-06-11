МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут в пятницу утром вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,52%, до 7125,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 6572,87 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,08%, до 15585,15 пункта.

Европейские фондовые биржи растут в пятницу утром вслед за рынками США после выхода статданных по инфляции в стране. Инвесторы надеются, что инфляция будет оставаться на высоком уровне временно. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5% при прогнозе в 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6%, хотя ожидалось замедление до 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная — 0,8%.

Трейдеры также сохраняют оптимизм относительно перспектив восстановления экономики быстрыми темпами после того, как Европейский центробанк (ЕЦБ) ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, отметив, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне во второй половине текущего года. Регулятор также оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

По словам старшего экономиста General Investments Мартина Вольбурга (Martin Wolburg), которые приводит газета Wall Street Journal, прогнозы Европейского центробанка предполагают, что "в конце туннеля есть свет".

Рост британского индекса FTSE 100 сдерживает статистика из Великобритании. Так, объем промышленного производства в стране в апреле снизился на 1,3% к марту, а в годовом выражении — подскочил на 27,5%. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,2% в месячном выражении, а в годовом — на 30,5%. Кроме того, объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении снизился на 0,3% при прогнозе роста на 1,5%. В годовом исчислении показатель подскочил на 39,7%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 41,8%.