МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленно на фоне статистики по инфляции из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3589,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 2407,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,4%, до 28842,13 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,77%, до 3249,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,13%, до 7312,3 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,03%, до 28948,73 пункта. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

В центре внимания мировых инвесторов оказалась статистика из США, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, это максимум с августа 2008 года, при этом прогноз составлял 4,7%.

Опасения трейдеров заключаются в том, что, если ускорение инфляции продолжится, центробанки могут начать сворачивать меры поддержки экономики, чтобы ослабить ценовое давление. "Но инвесторы по-прежнему верят в позицию ФРС, согласно которой нынешний всплеск инфляции носит временный характер", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).