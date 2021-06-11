МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу в ожидании статистики по доверию потребителей к экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13%, до 34505 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,05%, до 13952,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,03%, до 4239,38 пункта.

Трейдеры в пятницу ждут публикацию предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июне поднялся до 84 пунктов с уровня мая в 82,9 пункта.

Определенное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать статистика по инфляции, опубликованная днем ранее. По данным минтруда страны, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, это максимум с августа 2008 года, при этом прогноз составлял 4,7%. Цены на нефть перешли к росту после выхода доклада МЭА

Весной инвесторы были обеспокоены тем, что ускорение инфляции может побудить ФРС задуматься о сворачивании своей мягкой монетарной политики в ближайшие кварталы. В последнее время инфляционные опасения рынка снизились, но они остаются в центре внимания многих людей.

"Инфляция явно представляет собой большой риск", — приводит газета Wall Street Journal мнение замдиректора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park). Эксперт видит риск того, что ФРС может заявить о более устойчивом ускорении инфляции, а не о временном, и это может изменить ситуацию.