МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу умеренно растут на данных о потребительских настроениях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,01%, до 34468,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,25%, до 14055,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,08%, до 4242,46 пункта.

Минутами ранее Мичиганский университет опубликован свой индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В июне, по предварительной оценке, индекс поднялся сильнее ожиданий аналитиков: до 86,4 пункта вместо 84 пунктов. В мае индекс составлял 82,9 пункта. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

Трейдеров также перестали беспокоить данные инфляции, которая ускорилась по итогам мая до 5% с 4,2% месяцем ранее, показатель снова стал рекордным с августа 2008 года.

"Похоже, рынки еще верят в позицию Федрезерва о том, что текущий всплеск инфляции является временным", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).