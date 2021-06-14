МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в понедельник на фоне поднимающейся в цене нефти и стабильном рубле, следует из динамики торгов. Аналитики ждут роста промпроизводства еврозоны в апреле на 37,4%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 рос на 0,13% — до 3846,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1681,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 копейки, до 72,11 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,28 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,72%, до 73,21 доллара за баррель.