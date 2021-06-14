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https://1prime.ru/Index/20210614/833925232.html
Российский рынок акций поднимается по основным индексам на растущей нефти
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Российский рынок акций растет по основным индексам в понедельник на фоне поднимающейся в цене нефти и стабильном рубле, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 14.06.2021
российский рынок акций, индексы, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в понедельник на фоне поднимающейся в цене нефти и стабильном рубле, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 рос на 0,13% — до 3846,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1681,69 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 копейки, до 72,11 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,28 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,72%, до 73,21 доллара за баррель.