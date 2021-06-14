МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются на фоне сильной макростатистики по еврозоне и роста нефтяных цен, при этом немецкий DAX вновь обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,44%, до 7165,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 6620,71 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,23%, до 15728,9 пункта, ранее в ходе торгов показатель достиг нового исторического рекорда в 15802,9 пункта.

В целом трейдеры региона склонны к риску, чему способствует сильная статистика по промпроизводству в еврозоне и рост нефтяных цен. Так, промпроизводство в еврозоне в апреле подскочило в годовом выражении сразу на 39,3% при прогнозе роста на 37,4%, месячный показатель роста также оказался лучше прогнозов — 0,8% вместо 0,4%.

Вместе с этим нефть дорожает в среднем в пределах 1%, что поддерживает акции компаний энергетического сектора. В результате бумаги Royal Dutch Shell растут в цене на 1,9%, BP дорожают на 1,6%, TotalEnergies — на 1,1%. Промпроизводство в еврозоне в апреле выросло лучше прогноза

Важным событием на рынках на этой неделе является заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 15-16 июня. Трейдеры ожидают от регулятора подсказок по поводу дальнейших планов поддержки экономики после данных о сильной инфляции.

"В целом ожидается, что ФРС сохранит текущие параметры монетарной политики и вновь подтвердит свое мнение по поводу того, что текущий скачок инфляции является проходящим этапом", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).