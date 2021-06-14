МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник показывают рост, трейдеры позитивно оценивают перспективы восстановления экономики, ожидая встречу Федрезерва США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 34370 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 14035,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,11%, до 4241,12 пункта.

"Рынки акций в целом находятся вблизи исторических рекордов. Мы думаем, что здесь все еще есть больше возможностей для роста. Мы видим ясные признаки того, что восстановление является устойчивым", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Unigestion Салмана Бейга (Salman Baig).

Трейдеры также ожидают очередную двухдневную встречу Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 15-16 июня. Трейдеры будут ждать от ЦБ сигналы по поводу планов возможного ослабления мер поддержки на фоне восстановления экономики, при этом регулятор также опубликует основные экономические прогнозы. Вопрос "Северного потока-2" не стоит в повестке дня саммита ЕС-США

Во вторник будет опубликована важная макростатистика по США: данные о промышленном производстве и розничных продажах в США в мае. Аналитики полагают, что рост промпроизводства к апрелю замедлился до 0,6% с 0,7% месяцем ранее, а объем розничных продаж снизился в месячном выражении на 0,8% после нулевой динамики в апреле.