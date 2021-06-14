МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются, трейдеры с осторожностью ожидают встречу Федрезерва позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,13%, до 34435,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,03%, до 14064,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,13%, до 4241,74 пункта.

Главным событием для рынков на текущей неделе является очередная двухдневная встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на 15-16 июня. Цена биткоина поднялась выше $40 тысяч

Регулятор не только сообщит свое решение по ключевой ставке, но и даст прогнозы по основным экономическим показателям. Трейдеры будут ожидать сигналы о возможном ограничении мер поддержки в будущем на фоне восстановления экономики.

Участники заседания, "вероятно, обсудят начало выхода из сверхстимулирующей монетарной политики", приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).