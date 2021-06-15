МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник утром растут после публикации ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Германии в мае ожидаемо составила 2,5%

По состоянию на 10.35 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,49%, до 7180,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 6646,89 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15769,2 пункта.

Европейские фондовые биржи растут во вторник днем после того как стало известно, что инфляция в Германии, по окончательной оценке, по итогам мая ускорилась до 2,5% с 2% месяцем ранее, при этом за прошедший месяц она составила 0,5% после апрельских 0,7%. А во Франции потребительские цены ускорили рост до 1,4% с 1,2% по итогам апреля, в месячном же выражении цены выросли на 0,3% после роста в апреле на 0,1%.

Кроме того, безработица в Великобритании за период февраля-апреля снизилась до 4,7% с 4,8% в январе-марте.