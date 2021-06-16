МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 7 по 13 июня снижался седьмую неделю подряд, опустившись на 0,6 пункта и составив 78 пунктов. Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали антисептики (на 9%, до 381 рубля). Кроме них, он также снижался по медицинским маскам (на 4%, до 55 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 80 рублей) и гречке (на 1%, до 85 рублей). По туалетной бумаге сохранился на прежнем уровне (65 рублей). Вырос средний чек только по лимонам (на 7%, до 61 рубля) и перчаткам (на 5%, до 117 рублей). Стало известно, сколько россияне тратят на мобильные игры

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,6 пункта и составил 78 пунктов. Индекс снижается уже почти два месяца.

При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил 5%. Аналитики отмечают, что на минувшей неделе, особенно в выходные, был заметен прирост частоты покупок средств индивидуальной защиты, вызванный сообщениями об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и ряде регионов.

"Вполне возможно, продолжавшийся несколько месяцев период постепенного снижения объемов продаж ковидного набора в ближайшие недели может закончиться и смениться восходящим трендом трат", — предположили они.