ТОКИО, 21 июн — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже упали утром в понедельник на 3,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем. Продукты компании Microsoft бьют рекорды по количеству уязвимостей

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первой половины дня упал до уровня 27938 пунктов, падение составило 3,54%. По сравнению с показателем при закрытии торгов в пятницу – 28964 пункта – падение составило более 1000 пунктов.

Причиной падение стало снижение индексов США в связи с итогами заседания ФРС.

В среду ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также сообщила, что продолжит выкуп активов в прежнем объеме.

При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке, поскольку американский центробанк допустил вероятность ее повышения в 2023 году. Это привело к волатильности на рынках.