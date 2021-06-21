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Котировки на Токийской бирже упали на 3,54%
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Котировки на Токийской бирже упали утром в понедельник на 3,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем. Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих... ПРАЙМ, 21.06.2021
биржа, доллар, токио, фрс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 21 июн — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже упали утром в понедельник на 3,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первой половины дня упал до уровня 27938 пунктов, падение составило 3,54%. По сравнению с показателем при закрытии торгов в пятницу – 28964 пункта – падение составило более 1000 пунктов.
Причиной падение стало снижение индексов США в связи с итогами заседания ФРС.
В среду ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также сообщила, что продолжит выкуп активов в прежнем объеме.
При этом инвесторов обеспокоил прогноз Федрезерва по ставке, поскольку американский центробанк допустил вероятность ее повышения в 2023 году. Это привело к волатильности на рынках.