МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа хочет создать линейку индексов на иностранные акции, ее создание возможно до конца текущего года, рассказал журналистам в кулаурах годового собрания участников НП РТС его президент, член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов. Санкт-Петербургская биржа хочет начинать торги с 5 утра

"Мы думаем в целом о создании линейки индексов, не только в связи с международными инвесторами, а в связи с тем, что у нас сейчас есть уникальная market data, которая только у нас есть в определенный период времени. Логично, если мы на эту market data сделаем индекс. У нас есть в планах. Может быть, до конца года это будет создание линейки индексов", — сказал он.

По его словам, биржа также технологически готова к запуску опционов на акции иностранных компаний, но все будет зависеть от готовности участников рынка.

Кроме того, Горюнов в ходе годового собрания участников НП РТС отметил, что сейчас на бирже торгуют клиенты из порядка 90 юрисдикций, и допустил, что количество юрисдикций будет увеличиваться. "Понятно, что основное количество клиентов сейчас приходится на близлежащие наши страны, но мы считаем, что есть потенциал развития и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и просто в европейских странах", — добавил он.

Горюнов подтвердил, что биржа технологически готова к запуску акций российских компаний. "Опыт торговли международными активами, на наш взгляд, способствует росту интереса клиентов к российским бумагам, к новым российским бумагам, к компаниям новой экономики, которые, мы надеемся, в России тоже будут появляться", — добавил он.