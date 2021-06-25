МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу перед публикацией макроэкономических статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 34185 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 14379,63 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4260,88 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые рынки США указывает на то, что американские рынки откроются ростом.

Инвесторы находятся в ожидании публикации ряда экономических данных в США. Так, аналитики полагают, что доходы населения страны в мае снизились на 2,5% в месячном выражении, а расходы — выросли на 0,4%. А индекс потребительских настроений, по окончательной оценке, в июне вырос до 86,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта, рассчитывают они.

"Мы по-прежнему находимся в фазе ускорения экономической активности", — пояснил газете Wall Street Journal фондовый управляющий Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).