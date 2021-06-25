МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, готовясь продемонстрировать сильнейший недельный рост с марта-апреля, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67%, до 34426,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 14371 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,29%, до 4279,13 пункта.

Индекс NASDAQ непрерывно растет всю неделю, а S&P 500 и DJIA ушли "в минус" только в среду. Суммарно за неделю NASDAQ вырос пока на 2,5%, S&P 500 — на 2,6%, что является максимумом с апреля. Больше всех за неделю вырос DJIA — на 3,4%, что является сильнейшим ростом для индекса с марта.

Рост котировок последовал за волатильной неделей, когда Федеральная резервная система (ФРС) США спрогнозировала повышение ставки в 2023 году. Затем трейдеры обратили больше внимания на статданные, которые ослабили опасения за состояние экономики. ВВП США в первом квартале, по итоговой оценке, вырос на 6,4%, доходы потребителей страны в мае упали только на 2%, хотя ожидалось снижение на 2,5%.

Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что регулятор вряд ли ужесточит монетарную политику в краткосрочной перспективе и напомнил, что Федрезерв рассматривает ускорение инфляции как временное явление. Вдобавок президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов, что также поспособствовало росту аппетита к риску.

На этом фоне индекс NASDAQ обновил свой исторический рекорд. Теперь он составляет 14414,5 пункта.

"Настроения, в целом, позитивные. Покупка на спаде, вероятно, останется предпочтительной сделкой на фондовых рынках, поскольку несмотря на растущее инфляционное давление, центральные банки стремятся сохранить свои беспрецедентные меры стимулирования", — сказал аналитик Thinkmarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Блумберг.