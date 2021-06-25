ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. Биржевые индексы США в основном поднялись в пятницу, индекс широкого рынка S&P 500 обновил очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов.

В общем неделя, завершившаяся в пятницу, показала наиболее значительный рост котировок с марта-апреля.

S&P 500 поднялся на 0,34%, до 4280,81 пункта, тогда как промышленный DJIA вырос на 0,70%, до 34437,40 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на незначительные 0,06%, до 14360,39 пункта, несколько отскочив от рекорда в 14414,5 пункта.

Рост котировок последовал за волатильной неделей, когда Федеральная резервная система (ФРС) США спрогнозировала повышение ставки в 2023 году. Затем трейдеры обратили больше внимания на статданные, которые ослабили опасения за состояние экономики. ВВП США в первом квартале, по итоговой оценке, вырос на 6,4%, доходы потребителей страны в мае упали только на 2%, хотя ожидалось снижение на 2,5%.

Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что регулятор вряд ли ужесточит монетарную политику в краткосрочной перспективе и напомнил, что Федрезерв рассматривает ускорение инфляции как временное явление. Вдобавок президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов, что также поспособствовало росту аппетита к риску.