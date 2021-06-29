МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных в еврозоне и отдельно в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.19 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,47%, до 7107,25 пункта, французский CAC 40 на 0,46%, до 6589,42 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 15639,55 пункта.

Позже во вторник будут обнародованы данные об инфляции в Германии, а в среду — в еврозоне в целом. Аналитики ожидают, что темп роста потребительских цен в Германии замедлился до 2,3%, а в еврозоне — до 1,9% с 2% месяцем ранее.

Кроме того, ещё позднее, в четверг, станут известны данные о безработице в еврозоне в мае. Ожидается, что показатель остался на уровне 8%.

Стенд компании "Газпром"

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Рост европейских фондовых бирж мог быть ещё большим, но его сдерживают опасения по поводу распространения нового коронавирусного штамма "дельта", которое ставит под угрозу темпы восстановления экономики, а также может привести к введению новых ограничений на передвижение.

"Сегодня европейские биржи демонстрируют довольно сдержанный рост… из-за растущих опасений по поводу того, что гонка между вакциной и вирусом проиграна", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).