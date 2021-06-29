2021-06-29T11:39:00+03:00
2021-06-29T11:39:25+03:00
2021-06-29T11:39:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Index/20210629/834060024.html
Индекс Московской биржи упал ниже круглого уровня в 3800 пунктов
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи заметно снижается во вторник на умеренно негативном внешнем фоне, падая ниже уровня в 3800 пунктов впервые с 21 июня, при заметном снижении котировок бумаг... ПРАЙМ, 29.06.2021
индексы, moex, торги, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210629/834059745.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи заметно снижается во вторник на умеренно негативном внешнем фоне, падая ниже уровня в 3800 пунктов впервые с 21 июня, при заметном снижении котировок бумаг компаний металлургического сектора, следует из данных торгов.
К 11.25 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,71%, до 3798,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1653,2 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,16%, до 74 долларов за баррель.
Отдельные акции нефтегазового сектора теряют до 1,8%, металлургического – до 3,3%.