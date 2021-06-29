МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи заметно снижается во вторник на умеренно негативном внешнем фоне, падая ниже уровня в 3800 пунктов впервые с 21 июня, при заметном снижении котировок бумаг компаний металлургического сектора, следует из данных торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

К 11.25 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,71%, до 3798,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1653,2 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,16%, до 74 долларов за баррель.

Отдельные акции нефтегазового сектора теряют до 1,8%, металлургического – до 3,3%.